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Haberler Sarmaşık Yeşilçam fotoğrafları arşive kazandırıldı

Yeşilçam fotoğrafları arşive kazandırıldı

Yeşilçam fotoğrafları arşive kazandırıldı
ARALARINDA unutulmaz Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu, Balıkesirli 89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in 71 yıllık arşivi dijital ortamda hayat buldu. Geçimini eski usul makinelerle hükümet konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu. Esmer, bu stüdyoda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti. 89 yaşındaki emektar fotoğrafçının hem sanatçıların pek bilinmeyen portreleri dijital ortama aktarıldı ve arşive kazandırıldı
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