atv tüm kategorilerde birinci

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, haziran ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.

GÜNDEMİN NABZINI TUTTU

'Müge Anlı ile Tatlı Sert', hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri,

atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden 'Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarının yanı sıra reyting rekorları kıran 'Ben Bu Cihana Sığmazam', 'Kuruluş Osman', 'Ateş Kuşları', 'Aldatmak', 'Kardeşlerim', 'Üvey Anne' ve 'Vermem Seni Ellere' dizileri milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.