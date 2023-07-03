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İbrahim Tatlıses bayramın 4. günü İzmir'i salladı

İbrahim Tatlıses bayramın 4. günü İzmir’i salladı

BAYRAMIN son günü Çeşme Günay Restoran'da sahne alan İbrahim Tatlıses, sevenlerine unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. En sevilen klasiklerini hayranları için seslendiren imparator yine tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. 'Allah Allah', 'Tamam Aşkım, 'Mavi Mavi' gibi hareketli şarkılarıyla dinleyicileri yerine oturtmayan Tatlıses, şarkıları ve performansıyla bayram coşkusunu zirvede yaşattı.

İMPARATORU dinlemeye gelenler arasında ünlü sanatçı Orhan Gencebay da vardı. Eski dostunu yalnız bırakmayan Gencebay, imparatora övgü dolu sözler yağdırdı.

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