Köpekle oynadılar serin sulara atladılar

OYUNCU kardeşler Aytaç ve İsmail Ege Şaşmaz, bayram tatilini Çeşme'de geçirdi. Çiftlikköy'de bir beach'e gelen iki kardeş, suyun serin olması nedeniyle yüzmek yerine bir süre arkadaşlarının köpeğini severek vakit geçirdi. Kendilerini tanıyan vatandaşların ilgili bakışları arasında sohbet eden üç erkek, köpekle oynadıktan sonra bu kez de denizde voleybol oynamaya karar verdi.

DENİZKIZI DERYA ÇEŞME'DE

DERYA Uluğ, Çeşme konserlerinin ilkini Kali Beach'te verdi. Bikini üstü ve pullu etekle sahneye çıkan güzel şarkıcı, denizkızı konseptiyle ve fit görüntüsüyle herkesin beğenisini topladı. Mankenleri kıskandıran fiziğiyle dikkat çeken ve yaz boyunca Çeşme'de konserler verecek olan güzel popçu, içinde oyun havalarının da olduğu repertuarıyla sevenlerine eğlenceli bir gün yaşattı.

'HEM HARCADIM HEM HARCANDIM'

SİMGE Sağın, bayramın son günü Alaçatı Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. Fırfırlı kot şort ve kot ceket giyen güzel şarkıcı, programın ilk yarısında kendi parçalarına yer verdi. İkinci bölümde ise arabesk ve diğer şarkıları seslendiren Simge, "Harcandıkça" adlı çalışmasını söylemeden önce müşterilere "Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var. Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu şarkıyı yazdım" şeklinde konuştu.