Gecenin galibi: Vermem Seni Ellere

YAPIMINI AKN Film'in, yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu. Sevilen dizi, #ZelMeh etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.

Dizinin bu haftaki bölümüne Resul Dindar'ın En Sonum şarkısı damga vururken, Zeliş ve Mehmet'in uyumu sosyal medyada çok konuşuldu.

Vermem Seni Ellere 3. bölümü ile Tüm Kişiler'de %3,49 izlenme oranı ve %13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise %3,01 izlenme oranı ve %11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.