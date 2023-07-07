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Haberler Sarmaşık ‘çocukları pistten değil çocukları piste aldık”

‘çocukları pistten değil çocukları piste aldık”

‘çocukları pistten değil çocukları piste aldık”
Türk Rap Müziği'nin başarılı temsilcilerinden Sefo, önceki gün Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği BtcTurk 10.yıl konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Yoğun ilgi ve beklentiyi, sahnedeki enerjisiyle fazlasıyla karşılayan Sefo, yaza damga vuran ve sosyal mecralarda trend olan "Araba" ve "Veda Saati"şarkılarıyla adrenalin seviyesini doruğa çıkardı. Öte yandan kendisini izlemeye gelen küçük hayranlarını sahneye davet eden Sefo, "Çocukları pistten değil, çocukları piste aldık" diyerek esprili bir şekilde rap dünyasına göndermede bulundu.
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