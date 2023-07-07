Koray Avcı 4 saat sahnede kaldı

BTCTURK 10. Yıl Konserleri kapsamında Harbiye'de özel tasarım 3 ayrı beyaz kostüm ile müzikseverlerin karşısına çıkan Koray Avcı, 4 saat sahnede kalarak yine bir rekora imza attı. Hareketli şarkılarının yanı sıra duygusal şarkılara da repertuvarında yer veren sanatçıya farklı şarkılarda dansçı Gamze Nur Köse eşlik etti. Koray Avcı'nın renkli sahnesinin konuklarından biri de Roman kadınlar oldu. Bir ara menajerinin kızı Masal ile sahneye gelen Avcı, iyi anlaştıklarını ve kız çocuklarını çok sevdiğini dile getirdi.