Lalin’in hayvan sevgisi herkesi gülümsetti

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Alaçatı sokaklarında kızı Lalin ile birlikte görüntülendi. Kobal ile kızının sokak kedileriyle oynaması ve onları beslemesi basın mensuplarının objektiflerine yansıdı.

KEDİYE KRAKER YEDİRDİ

Yaz tatillerini eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Çeşme'deki yazlıklarında geçiren Sinem Kobal, bu kez plajda değil, Alaçatı sokaklarında görüntülendi. Kızı Lalin ile çarşıyı gezmeye çıkan Kobal, bir şeyler içmek için Köşe Kahve'de mola verdi. Anne-kız burada baş başa keyif yaparken, mekan içerisinde bulunan bir kedi yavrusu Lalin'in ilgisini çekti. Kendi yediği krakeri kediye uzatan ve zaman zaman kediyi öpen küçük Lalin, hayvan sevgisi ile çevresindeki herkesi güldürüp eğlendirdi.