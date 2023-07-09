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Haberler Sarmaşık İzmir sanatın başkenti

İzmir sanatın başkenti

Usta sanatçı Yılmaz Erdoğanİzmir sadece sanatı seyreden değil, oyuna katılmak isteyen çocuklarla dolu. İzmir sanatın başkentidir. Benim de katılacağım çalışmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

NİL ÖZER
İzmir sanatın başkenti

Oyuncu ve yazar yetiştirmek isteyen 'BKM Mutfak'ın bir şubesi de İzmir'de açıldı. 15 Temmuz'da eğitimlerine start verecek olan BKM Mutfak'ın girişimcilerinden usta oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Yeni Asır Magazin'e heyecanını anlattı. Usta oyuncu İzmir'de olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir seyircisinin BKM'nin kuruluşundan bugünlere kadar hep yanlarında olduğunu, destek verdiğini ve bu bağı unutmadıklarını belirten sanatçı, "BKM biraz İzmirlidir" dedi.

GENÇLER ÇOK YETENEKLİ

BKM Mutfak 1. Kuşağın yarısından fazlası İzmirli gençlerden oluştuğunun altını çizen Erdoğan "İzmirli gençleri ne kadar yetenekli bulduğu Mutfak'ın ilk kuşağındaki kadrodan belli. Şahin'ler, Büşra'lar, Gülhan'lar daha pek çok isim sayabilirim" dedi.

YILMAZ ERDOĞAN: İZMİR SEYİRCİSİ TADINI ÇIKARTIR

HER zaman öyle olmuştur. O şaaşalı fuar dönemlerinden beri İzmir seyircisi sanatın ve eğlence sektörünün lokomotifi olmuştur. Zaten tiyatroda geleneğimiz genelde şöyledir; oyun İstanbul'da çıkar, Ankara seyircisi onaylar, İzmir seyircisi tadını çıkarır.

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