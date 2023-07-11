Roman’ın ilk kulaçları

HER sene yaz sezonunu Çeşme'de geçiren ünlülerden oyuncu Öykü Karayel, 2 yaşındaki oğlu Roman'ı yüzmeye alıştırırken objektiflere takıldı. Başka bir kadının kucağında suya giren Bonomo ailesinin minik üyesi, daha sonra annesinin denize gelişiyle gülücükler saçtı. Oğlunu yüzdürmeye çalışan Öykü Karayel, Roman'ın minik kulaçlarıyla kendisine doğru hamle yaptığını görünce keyfi yerine geldi. Suyun soğuk olması nedeniyle oğlunun fazla kalmasına müsaade etmeyen güzel oyuncu, Roman'ı mekanın içine götürüp orada kuruladı.

AYRILIK SONRASI YALNIZ TATİL

OYUNCU Gamze Topuz ile uzun bir ilişki dönemi yaşayan futbolcu Tümer Metin, beraberliğe nokta koyma kararı aldıktan sonra moral depolamak için soluğu Çeşme'de aldı. Ayrılık sonrası Alaçatı'daki evine gelen Metin, denize girmek için Dalyan The Beach Of Momo'yu tercih etti. Şezlongda tek başına güneşlenen ünlü futbolcunun, sık sık telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.