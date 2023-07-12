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Haberler Sarmaşık Bronzlaşma sezonunu açtı

Bronzlaşma sezonunu açtı

ERCAN AKGÜN
Bronzlaşma sezonunu açtı
OYUNCULUĞUYLA ve canlandırdığı karakterle son iki yıldır ekranların yükselen isimlerinden olan Mehmet Yılmaz Ak, Çeşme sezonunu açtı. Çekimlerden dolayı tatile anca vakit bulabilen ünlü oyuncunun vücudunun henüz bronzlaşmamış olması yoğun çalıştığının en belirgin göstergesiydi. Bir arkadaşıyla birlikte denize giren Ak, suyun soğuk olması sebebiyle birkaç saniye düşündükten sonra denize dalış yapıp üşüme sorununu gidermeye çalıştı. Sudan çıktığı anda üşümeye devam eden Mehmet Yılmaz Ak'ın plaja yürürken kendini ısıtmak için yumruklarını sıktığı dikkatlerden kaçmadı.
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