Türkiye usta sanatçı Özkan Uğur'u gözyaşlarıyla uğurladı. Taksim AKM'de düzenlenen veda törenine Uğur'un ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, meslektaşları ve hayranları katıldı. Özkan Uğur'un cenaze namazı Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Uğur'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

BUGÜN HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR

AKM'de ki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy üzüntüsünü dile getirerek, "Türk müziğinin bir efsanesini, sonsuz aleme bugün hep birlikte uğurluyoruz. Müziğiyle ekranda ve sinema perdesinde bizi hayran bırakan, doğallığından, kişiliğinden nereden başlarsak başlayalım, sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan Uğur. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda, gözümüzün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur'un hatırası da, sanatı da hep o gülümseyen, gülümseten çehresiyle anılarımızda yaşayacak, yaşatacağız." dedi. MFÖ grubundan Fuat Güner ve Mazhar Alanson AKM'deki törende konuşurken çok zorlandı.

NASIL UNUTACAĞIZ?

Özkan Uğur'un yeteneğinin ve uğraştığı sanat dallarındaki başarısının tartışılmaz olduğunun altını çizen Alanson "Meğer bütün Türkiye, Özkan'ı tanıyan, tanımayan severmiş. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız? Çaresiziz. Özkancım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki. Göz yaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Deli diyorlar bize. Ah vah ayrılık, Özkan'ım."diyerek hıçkırıklara boğuldu.

ÇOK SEVDİK BİRBİRİMİZİ

SANATÇININ oğlu Alişan Uğur da, "Birbirimize çok güldük, eleştirdik, kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi ve şimdi görüyoruz ki o, çocuk, genç, yaşlı, her görüşten, herkesin bizim tahminlerimizin üstünde kat be kat sevgilisiymiş." diye konuştu.