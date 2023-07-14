Konserin gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da unutulmaz bir konsere imza atan Demet Akalın "Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı'na gidiyor" dedi. Alkış yağmuruna tutulan Akalın, dünden bugüne popüler olan şarkılarını, dansları ve büyüleyen sahne enerjisiyle Kuruçeşme Sahnesi'nden rüzgar gibi geçti. Bir ara seyircisinin arasına inen ünlü popçu, 3000 müzikseverle buluştu.

Sahnesinde ünlü modacı Tolga Çam imzalı birbirinden iddialı 3 farklı kostüm giymeyi tercih eden ünlü şarkıcı, zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Konserinde oyun havalarına da yer veren ünlü sanatçı, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran izleyicilerin halay çekerek Akalın'a eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.