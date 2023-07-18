Basketbol koçunun hentbol keyfi

Yunan basketbol takımı Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, Çeşme tatiline başladı. Oğlu Sarp ve arkadaşıyla birlikte denizde objektiflere takılan deneyimli hoca, suyun içinde yapması en zevkli aktivitelerden olan hentbol oynamayı tercih etti. Baba-oğulun eğlenceli halleri görülmeye değerdi.

YÜZME SONRASI TOP YAKALAMA MESAİSİ

Türk basketbolunun yıldız oyuncularından olan Mehmet Okur, ailesiyle birlikte Çeşme'deki evlerinde tatile devam ediyor. Oğluyla beraber Fun Beach'te görüntülenen Okur, denizde bir süre yüzdükten sonra küçük bir topu birbirlerine atıp yakalayarak vakit geçirdi.