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Haberler Sarmaşık Ege benim evim vazgeçilmezim

Ege benim evim vazgeçilmezim

Ailesiyle birlikte tekne turuna çıkan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, “Ege benim evim... Yazları Ege’ye gelmeyince, tatil yapmamışım gibi geliyor. Doğduğumdan beri her yaz Çeşme’ye tatile geldim, o yüzden her yerinde çocukluk ve gençlik yıllarımdan anılarım var” dedi.

NİL ÖZER
Ege benim evim vazgeçilmezim

TV sezonuna ara veren Engin Altan Düzyatan, ailesiyle birlikte çıktığı tekne turunda moral ve enerji depoluyor. Yer aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından sosyal sorumluluk projesi olan 'su kıtlığına' yönelik çözümlere dikkat çekmek için Kanada ve Amerika yolculuğuna çıkan, çalışkanlığıyla adından söz ettiren Düzyatan, Kuzey Kanada'da 2 haftada 7 şehri ziyaret etti.

'ÇOCUKLUK ANILARIM VAR'

Yoğun iş temposunun ardından eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte Ege sahillerine demir atan ünlü oyuncu "Ege benim evim, vazgeçilmezim. Yazları Ege'ye gelmeyince, tatil yapmamışım gibi geliyor. Her yaz Çeşme'ye tatile geldim, o yüzden burada çocukluğumdan ve ilk gençlik yıllarından anılarım var" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER

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