Üzerime tekne sürdü hesabını mutlaka soracağım

Ünlü sunucu Gül Gölge, Bitez Mahallesi'ndeki sitede iskelenin bulunduğu yerden köpeği Marko ile denize girdiği sırada, bir şahsın tekneyle hızla üzerine geldiğini söyledi. Denizde yaşadığı korku dolu anları anlatan Gölge, olayın ardından 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim' dediğini iddia ettiği Selim Faik Melek isimli şahıstan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

KORKUDAN DONDUM

Gölge "Yazın burada oturuyorum. Burası kamuya açık bir yer olduğu için köpeğimle buradan denize giriyorum. Olay bu iskelenin önünde oldu. Köpeğimle yüzerken sol taraftan çok hızlı bir tekne geldi. O sırada beyefendiye seslendim, hiç oralı olmadı. Ben de acaba biz görünmüyor muyuz diye düşündüm. Ben korkudan dondum kaldım. Bizii görmemesi mümkün değil. Zaten görmüyorsa kaptanlık belgesinin de sorgulanmasını isteyeceğim. O sırada beyefendi güverteye çıktı, özür dileyecek zannettim. 'Bir daha sizi burada görmeyeceğim' dedi. Ben anlayamadım ve 'Ne demek istiyorsunuz? Burası sizin iskeleniz mi?' dedim, 'Evet' dedi. Ben de tapusunu görmek istedim ve buranın 7 ata öncesinden kalan iskelesi olsa bile, kimsenin üzerine tekne süremeyeceklerini söyledim. Olayın ardından hemen karakola giderek şahıstan şikayetçi olduğunu dile getiren Gölge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu beyefendinin çocukluk travmalarını bizler yaşamayacağız. Ben bu sitede 2 tane çocuk büyüttüm.

'BURASI HUKUK DEVLETİ'

Burada başka çocuklar da var. Herkes kendi kurallarını böyle koyamaz çünkü burası hukuk devleti. Bir şikayetin varsa ve haklı olduğunu düşünüyorsan, sende gidersin bu konuyla ilgili benden şikayetçi olursun. Devlet bana buradan denize giremeyeceğimi söylerse bir daha da burada denize girmem."

'ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE'

Gölge, "İskelenin tapusunun kendisine ait olduğunu söyleyince ben yine de kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim. 'Çünkü tapu sizin de olsa bu şekilde davranamazsınız, bu bir eşkıyalık, haydutluk. Sanırım siz bana buranın tehlikeli olduğunu anlatmak istediniz' dedim. Beni görmediğini söyleyince de 'Beni görmediyseniz daha kötü, siz nasıl kaptanlık yapıyorsunuz? O zaman sizin kaptanlık belgenizi sorgulatacağım' dedim. Bugün bunu bana yapan, daha sonra savunmasız bir çocuğa da yapabilir. Ben, değerleri için yaşayan bir insanım ve üslubu asla kabul etmiyorum. Hiçbir şey olmasa bile bundan sonra kimseye böyle davranamaz" dedi.