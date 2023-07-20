Dalmalara doyamadı

ASLEN İzmirli olan ve bu nedenle de yaz aylarını Çeşme'de geçiren genç oyuncu Efe Adabaş, Ayayorgi Koyu'ndaki White Beach'te objektiflere takıldı. Yüzmeyi çok seven yakışıklı oyuncu, yaptığı bir telefon görüşmesi sonrası defalarca kez iskeleden denize atlayıp adeta şov yaptı. Taklalar atıp suya dalış yapan Efe, yarım saat kadar bu şekilde atlayarak denizin serinliğiyle buluştu. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan ve bu nedenle oyunculuk sektörüne 1 sene ara veren Efe, önümüzdeki kış döneminde ekranları geri dönmeye hazırlanıyor.

KIZI MERCAN'LA BİRLİKTE DENİZDE EĞLENDİLER

İZMİRLİ oyuncu Gözde Kocaoğlu, yaz tatilini kızı Mercan ile beraber Çeşme'de geçiriyor. Geçen yıl gittikleri plaja bu sene de misafir olan anne-kız, önce yüzüp serinledikten sonra biraz da oyun oynayıp birbirlerini yakalamaya çalıştı. Tatlı kovalamacada annesinden kaçan Mercan, tüm enerjisiyle suda koşarken güzel oyuncu da kızını mutlu edebilmek için onu yakalayamıyormuş gibi davrandı.