Danilo şokta!

İzmir İstinyepark AVM'de de restoranı bulunan Danilo Zanna, Vadi İstanbul'da darp edilmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bir yemek yarışması programıyla ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna "Çok şükür iyiyim. Müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz" dedi.

'ŞİDDETTEN UZAK DURDUM'

Öte yandan saldırının işten çıkarılan personel tarafından gerçekleştirildiği fakat Danilo Zana'nın haberinin olmadığı belirtildi. Bu arada dün sabah İzmir'e gelmeyi planlayan Zanna, önceki akşamki olayın ardından kente gelmeyi erteledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim. Müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz."