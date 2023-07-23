Denizde romantizm

DİZİ setinde aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu Dilara Büyükbayraktar ve Serdar Yıldırım, Çeşme'de görüntülendi. The Beach Of Momo'da denize giren çift, romantik görüntüleriyle objektiflere yansıdı. Yeni sezon projeleri öncesi enerji toplayan ikili, birbirlerine yaptıkları şakalarla denizin keyfini çıkardı. Takılarından birisi kopan güzel oyuncuya sevgilisi yardımcı olmaya çalıştı ancak bir türlü takıyı düzeltemedi. Bunun üzerine zincir takıyı cebine koyan Yıldırım, Büyükbayraktar'ı denizde havaya kaldırarak romantizm yaşamaya devam etti.