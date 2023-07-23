  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Denizde romantizm

Denizde romantizm

ERCAN AKGÜN
Denizde romantizm
DİZİ setinde aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu Dilara Büyükbayraktar ve Serdar Yıldırım, Çeşme'de görüntülendi. The Beach Of Momo'da denize giren çift, romantik görüntüleriyle objektiflere yansıdı. Yeni sezon projeleri öncesi enerji toplayan ikili, birbirlerine yaptıkları şakalarla denizin keyfini çıkardı. Takılarından birisi kopan güzel oyuncuya sevgilisi yardımcı olmaya çalıştı ancak bir türlü takıyı düzeltemedi. Bunun üzerine zincir takıyı cebine koyan Yıldırım, Büyükbayraktar'ı denizde havaya kaldırarak romantizm yaşamaya devam etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA