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Haberler Sarmaşık Bakan Göktaş’tan Sinan Akçıl’a teşekkür

Bakan Göktaş’tan Sinan Akçıl’a teşekkür

Ünlü söz-yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 27 Ağustos’ta İstanbul Kuruçeşme’de yapacağı konserinin gelirinin tamamını şehit ailelerine bağışladığını açıkladı. Akçıl’ın bu açıklamasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan teşekkür mesajı geldi.

Bakan Göktaş’tan Sinan Akçıl’a teşekkür

Sinan Akçıl sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos İstanbul Kuruçeşme konserimde bana düşen gelirin tamamını şehit ailelerine bağışlamaya karar verdim. El birliğiyle yüzlerini çok az da olsa güldürelim istiyorum" açıklamasında bulundu. Bakan Göktaş ise "Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl'ı şehit ailelerimize gösterdiği vefa dolayısıyla gönülden kutluyor, bu örnek tavrı için kendisine Bakanlığımız ve şehit aileleri adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZ

Akçıl, Özdemir'in teşekkür paylaşımına "Ben teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sizin hizmetlerinizin yanında benim kalbimden geçen ufak bir çakıl tanesi... Umarım hassasiyeti arttırmaya katkım olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve minnetle andığımız, bize bu ülkede yaşamamızı sağlayan Aziz şehitlerimiz" cümleleri ile karşılık verdi.

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