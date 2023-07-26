Mısır dönüşü Çeşme tatili

Oyuncu Seray Kaya, birkaç günlük tatil için İstanbul'da güzellik merkezi olan arkadaşı Ayla Er ile Çeşme'ye geldi. Yakın zamanda Mısır'a giden güzel oyuncu, "Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Mısır'ı da merak ediyordum, o yüzden gittim. Alaçatı'yı da çok seviyorum ve her yaz mutlaka Çeşme'ye uğrarım. Önümüzdeki haftalarda tekrar geleceğim. Henüz belli bir proje yok" dedi.

KIVANÇ DEGİL KORCAN

Ekranların yakışıklı oyuncularından Korcan Kol, Çeşme'de bir beachte denizden çıkarken görüntülendi. 22 yaşındaki oyuncu, Arap bir turistin kendisini Kıvanç Tatlıtuğ sanıp fotoğraf çektirmek istemesi üzerine samimi cevap veren genç oyuncu "Kıvanç değil Korcan" diyerek kendini tanıştırdı.