Mercan’ın hedefi oldular

BİR süredir Gözde Kocaoğlu ile beraber Çeşme tatilinde olan ve her gün farklı beachleri gezip yazın tadını dolu dolu çıkaran Begüm Akkaya, bu kez de kalabalık bir kız grubuyla denize girdi. Kadın arkadaşlarıyla birlikte bir mekana giden Akkaya ve Kocaoğlu, oldukça eğlenceli bir gün geçirdi.

SU TABANCASIYLA ISLATTI

SUYA giren Begüm Akkaya ve diğer kızlar, minik Mercan'ın hedefi oldu. Elinde su tabancasıyla dolaşan Mercan, annesi ve arkadaşlarını her fırsatta ıslattı. Bu duruma kayıtsız kalamayan kızlar da karşı hamle yaparak Mercan'ı ıslatmaya çalıştı. Yakın arkadaş olan Akkaya ile Kocaoğlu, eğlenceli bir gün geçirdikleri için mutluydu.

KÖPEKLERİYLE YÜZDÜLER

OYUNCU Merve Oflaz, San Francisco'da yaşayan Onur isimli yeni sevgilisi ile Çeşme'de bir mekanda objektiflere takıldı. Neredeyse tüm gün güneşlenen çift, en sonunda akşama doğru denize girmeye karar verdi. Ancak denize baş başa değil üç kişi olarak girdiler. Güzel oyuncunun köpeği Kızım da onları yalnız bırakmadı. Uzun süre denizde kalan sevgililer, kendileri yüzmek yerine köpeklerini yüzdürmeyi tercih etti.