Alem şezlongda onlar su üstünde

OYUNCU çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, Çeşme tatilleri sırasında objektiflere takıldı. Bir arkadaş grubuyla birlikte denize giren ünlü çift, neşeli bir sohbetin ardından yüzerek güzel suyun tadını çıkardı. Şezlongda uzanmak yerine denizin üstünde yatan Elçin ve Bayat, bir süre bu şekilde kalarak adeta suda keyif yaptı. Huzurlu oldukları gözlenen ikili, bir ara sarılıp yakınlaşarak kısa süreli romantizm yaşadı.

HEM İŞ HEM TATİL BİR ARADA

SUNUCU, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile Boyner Holding CEO'larından olan eşi Cihan Alpay, hem iş hem de tatil yapmak için ailece Çeşme'ye geldi. Bir alışveriş markasının Alaçatı'daki etkinliğini gerçekleştiren Vahapoğlu, iş sonrası dinlenmek için eşi ve oğlu Efe ile beraber Dalyan'daki The Beach of Momo'ya geçti. Yaptığı wellness ve yoga eğitmenlikleri sayesinde her daim düzgün bir fiziğe sahip olan Vahapoğlu, görüntüsüyle genç kızlardan farksızdı. Mekan içerisinde fotoğraf çektiren ve çeken ünlü sunucu, daha sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte suyun içinde vakit geçirdi. Eğlenceye sonradan dahil olan baba Cihan Alpay da şortunun beline taktığı oyuncağı oğluna vererek adeta "çorbada benim de tuzum olsun" der gibiydi.