Özdilek İzmir’de fırsatlar devam ediyor

ÖZDİLEK İzmir, birbirinden avantajlı kampanyalar ile misafirlerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Cep dostu kampanyalarıyla her zaman misafirlerinin yanında olan Özdilek İzmir, Özdilekteyim. com mobil uygulamasından ilk defa sipariş verecek misafirlerine özel indirim kuponu hediye ediyor.

150 TL İNDİRİM KUPONU

28 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında mağaza, hipermarket, Game Factory, Kafe Safahat, Safahat Lokantası'ndan 200 TL ve üzeri alışveriş yapan misafirlerine, 150 TL indirim kuponu veriyor. Kazanılan indirim kuponu, Özdilekteyim.com mobil uygulaması indirilerek yapılacak ilk siparişe özel, 750 TL ve üzeri alışverişlerde kullanılabiliyor. Son geçerlilik tarihi 20 Ağustos 2023 olan 150 TL'lik indirim kuponu, Özdilekteyim.com'dan yapılacak mağaza alışverişleri için tüm Türkiye'de, market alışverişleri içinse İzmir'de geçerli oluyor.