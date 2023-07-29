“Yaşarsam kalanları 70’imde anlatmak isterim”

Unutulmaz anılarını kaleme aldığı oyuncu, gazeteci ve yazar İclal Aydın, 'Bunu Sen Oku' adlı yeni kitabının tanıtımı için Türkiye turuna çıkıyor. İlk durağı bugün saat 19:00'da Ayvalık'ta sevenleriyle buluşacak olan Aydın, daha sonra İzmir ve Ankara'daki D&R mağazalarında okuyucularla buluşacak.

Bu bir sonraki romanıma kadar aldığım bir soluk diyelim. Ara bir kitap. Anılardan oluşuyor kalanları ve sonrasını yaşarsam 70'imde anlatmak isterim" diyen Aydın, Üç Kız Kardeş dizisinden sonra Bunu Sen Oku'da TV'de dizi olabilir açıklamasında bulundu.

TEŞEKKÜR EDERİM

Yeni Asır aracılığıyla okuyucularına sevgisini gönderen İclal Aydın "Onların beğenisi ve desteği beni daima bir sonraki işime motive ediyor. Hepsine kalpten teşekkür ederim" diye konuştu.