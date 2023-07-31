Sarıkabadayı’nın beyaz sevgisi

Çeşme Alaçatı Jolly Joker'de sahne alan Soner Sarıkabadayı'nın kostüm tercihi beyaz oldu. Temizliği, saflığı ve iyiliği temsil eden beyaz renkli kıyafetlerle dinleyici karşısına çıkan her şarkıcı, sevenlerine eğlenceli bir yaz gecesi yaşattı.

"KOSTÜMÜM NASIL"

Programa hareketli çalışmalarla başlayan Sarıkabadayı, bir ara dinleyicilere "Kostümümü nasıl buldunuz" diye sorunca, sevenleri alkışlarla karşılık verdi. Konserlerde konuşmayı çok sevmeyen Soner Sarıkabadayı, "Az muhabbet, çok şarkı stratejisini uyguluyorum" dedi.