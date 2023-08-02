Doğa doğada

Yaz tatilini Çeşme'de geçirmeyi tercih eden Doğa Rutkay Kamal ve eşi Kerimcan Kamal, çocuklarıyla birlikte eğlenceli görüntüler sergiledi. Ege'ye yerleşen Kamal Ailesi İstanbul'dan gelen dostlarını da her fırsatta ağırlamayı ihmal etmiyor.

'YENİ EVE TAŞINDIK'

Sadece Güldür Güldür Show'un çekimleri için İstanbul'a gideceğini belirten Doğa Rutkay Kamal, uzun zamandır doğada yaşamak için yeni bir eve taşındıklarını ifade etti. Çocuklarının doğaya denize ve ağaca yakın büyümelerini istediği için Ege'yi tercih ettiğini belirten Kamal, "Onların huzuru önemli" diye konuştu