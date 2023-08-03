Tavas’ta ünlüler geçidi

TAVAS 5. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Festival boyunca büyük bir coşku ve katılım yaşandı. Festivalin ilk günü, sahnede ünlü sanatçı Ali Kınık, enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu. Ardından, ikinci günün yıldızı olan pop müziğin sevilen ismi Simge, şarkılarıyla kalpleri fethetti.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, sanatçılara Tavas baklavası, ikram etti.

Üçüncü gün ise sahne alan Mustafa Ceceli, verdiği konserle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Festivalin son gününde ise Hakan Altun, muhteşem performansıyla festivali unutulmaz kıldı. Festivalin en ilgi çeken anlarından biri, Mustafa Ceceli'nin sürpriz zeybek gösterisi oldu. Mustafa Ceceli, zeybek kıyafeti giydi ve zeybek oyunu sergiledi. Zeybek kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması için geçmişten günümüze zeybek duayenleri gösterisi ve Tavas'ın geleneksel lezzetlerinden olan, ödüllü Tavas Bakraç Koyun Yoğurdu yarışması gerçekleştirildi.