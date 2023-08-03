  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Tavas’ta ünlüler geçidi

Tavas’ta ünlüler geçidi

Tavas’ta ünlüler geçidi

TAVAS 5. Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden ünlü sanatçılar sahne aldı ve kültürel etkinlikler düzenlendi. Festival boyunca büyük bir coşku ve katılım yaşandı. Festivalin ilk günü, sahnede ünlü sanatçı Ali Kınık, enerjik performansıyla izleyicileri coşturdu. Ardından, ikinci günün yıldızı olan pop müziğin sevilen ismi Simge, şarkılarıyla kalpleri fethetti.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, sanatçılara Tavas baklavası, ikram etti.

Üçüncü gün ise sahne alan Mustafa Ceceli, verdiği konserle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Festivalin son gününde ise Hakan Altun, muhteşem performansıyla festivali unutulmaz kıldı. Festivalin en ilgi çeken anlarından biri, Mustafa Ceceli'nin sürpriz zeybek gösterisi oldu. Mustafa Ceceli, zeybek kıyafeti giydi ve zeybek oyunu sergiledi. Zeybek kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması için geçmişten günümüze zeybek duayenleri gösterisi ve Tavas'ın geleneksel lezzetlerinden olan, ödüllü Tavas Bakraç Koyun Yoğurdu yarışması gerçekleştirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA