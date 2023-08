‘Türkçe’ye de Türkçe şarkılara da aşığım’

GÜÇLÜ yorumcu Linet, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava Konserleri" kapsamında önceki gece sahnedeydi. Kariyerinin en önemli konserlerini her zaman Harbiye'de yaptığını dile getiren Linet, poptan, arabeske, Türk Sanat Müziği'nden türkülere uzanan geniş repertuarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı. Her dilde şarkılar söylediğini dile getiren Linet, "Her zaman en içten, en damardan, en güçlü, en yaşayarak söylediğim şarkılar Türkçe şarkılar oldu, o yüzden Türkçe'ye de şarkılara da aşığım" diyerek performansına devam etti.

'ANNEM OSMANLI KADINIYDI'

Konserin ikinci yarısına yaklaşık 1 yıl önce vefat eden annesini anısına Türk Sanat Müziği şarkıları ile başlayan Linet, "Beni sahnede dünyanın en güzel bakışları ile izlerdi. Sizler de öyle bakıyorsunuz ama o başkaydı. Tam bir Osmanlı kadınıydı annem, bu eserleri de ondan öğrendim." dedi.