Bu kez de yüzme ödülüne aday oldu

GEÇEN yıl Altın Portakal Ulusal Film Yarışması ile bu sene Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini kazanan Merve Dizdar, bu kez de adeta 'En İyi Yüzen Kadın' ödülüne aday gibiydi. Tek başına Çeşme'de tatil yapan ünlü oyuncu, denizde her çeşit yüzme stiliyle beğeni topladı. Suya girerken plajdan kendisine laf atan bir bayan arkadaşına kahkahalarla karşılık veren Dizdar, bir süre ilerledikten sonra denizin soğukluğu yüzünden hafif şoklamalar yaşadı. Daha sonra kendisini serinliğe bırakan ödüllü oyuncu, uzun uzun kaldığı suda her tür yüzme tekniğiyle bu işteki ustalığını da göstermiş oldu.