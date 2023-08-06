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Haberler Sarmaşık Doğum günümü kutlamak için yarıştılar

Doğum günümü kutlamak için yarıştılar

Yeni Asır Magazin olarak doğum gününü kutladığımız usta sanatçımız Orhan Gencabay sevenlerinin mesajları karşısında hissettiklerini bizimle paylaştı ve ekledi: “Son derece gönülden, dost ilgisi içerisinde duygularını aktardılar. İnanın hepsi de kutlamak için adeta yarıştı. Günlerini mutlulukla geçirsinler.”

Doğum günümü kutlamak için yarıştılar

Yeni yaşını özel bir gecede kutlayan Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Bodrum Günay'da sahne alan Özcan Deniz şarkıları eşliğinde pasta kesti. Gecenin ağır konuğu arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'dı. Eşi Sevim Emre ile birlikte pasta keserek, güzel dileklerde bulunan üstad Gencebay, sevenlerinin doğum günü mesajları için "İnanın hepsi de kutlamak için adeta yarıştı. Günlerini mutlulukla geçirsinler, beyhudar olsunlar" diye konuştu.

BİR TESELLİ VER

ÖZCAN Deniz sanatçı büyüğünü övgü dolu sözlerin ardından kendisinin de 'Orhan Gencebay Bir Ömür' albümünde okuduğu 'Vazgeç Gönlüm' ve 'Bir Teselli Ver' parçalarını okuyarak Orhan Gencebay'ın doğum gününü kutladı.

NİL ÖZER

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