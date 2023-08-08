"Cem Baba benim kahramanım"

Eylül ayında çekimleri başlayacak 'Cem Karaca' filminde yetenekli oyuncu İsmail Hacıoğlu'nu, elli sekiz yaşında aramızdan ayrılan, Anadolu Pop ve Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca rolüyle izleyeceğiz. Sanatçı, filmle ve Cem Karaca'yla ilgili düşüncelerini anlattı.

Hacıoğlu "Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi... Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım... Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses" diyen İsmail Hacıoğlu; "Aynı mahallede doğdum Cem Baba'yla... Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda...

Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba'yı... O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım... Cem Karaca benim kahramanım. Benim için çok şey ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

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'HEYECANIM BİTMEYECEK'

Cem Karaca'yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten sanatçı; "Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor" dedi.