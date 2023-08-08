İmirzalıoğlu setlere dönüyor

ATV'NİN ilgiyle izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu, usta aktör Kenan İmirzalıoğlu'nun setlere döneceği konuşuluyor. En son dijital platformda yayınlanan Alef dizisinin ardından uzun süre ara veren İmirzalıoğlu, sevilen projelere imza atan TMC Filmin sahibi Erol Avcı'nı yeni işine "Evet" dediği iddia ediliyor. İmirzalıoğlu, Türk sinema tarihine damgasını vuran, 'Muhsin Bey', 'Eşkıya', 'Gönül Yarası', 'Çiçek Abbas' gibi kült filmlerin usta yönetmeni Yavuz Turgul ile kamera karşına geçecek