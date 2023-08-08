Korolar Türk müziğimizi besler

KEMERALTI esnaf ve çalışanlarını ve tüm müzik sevdalılarını Türk Müziğiyle buluşturmak üzere kendi bünyesinde 'Tarihi Kemeraltı Esnaf Türk Müziği Korosu' oluşturuyor. Koronun şefliğini İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solist sanatçısı Derya Derin üstlenecek. Koro çalışmalarının 10 Ağustos Perşembe günü derneğin Kemeraltı'ndaki binasında 19.00-21.00 saatleri arasında başlaması planlanıyor. Şef Derya Derin "Kemeraltı İzmir halkı için bir sevdadır. Amatör korolar geleneksel Türk müziğimizi besleyen kılcal damarlar gibidir. Tarihi çarşımız ve geleneksel müziğimiz bir arada düşünüldüğünde dokuları itibariyle çok yakışıyorlar. İşte bu bağlamda Kemeraltı esnaf ve çalışanlarının da katılımıyla kurulacak koro, hayırlı uğurlu olsun" dedi.