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Haberler Sarmaşık ‘Dünyaları verseler daha mutlu olamam’

‘Dünyaları verseler daha mutlu olamam’

‘Dünyaları verseler daha mutlu olamam’

BKM organizasyonuyla DenizBank Harbiye Açıkhava etkinlikleri geçtiğimiz akşam Süperstar Ajda Pekkan konseriyle devam etti. Kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiç bir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi. Muhteşem konserde Kolombiya ve Moskova'dan getirilen, konser boyu 4 farklı kostüm giyen 8 kişilik dans ekibi, Harbiye Açıkhava'yı karnaval alanına çevirdi. Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de Türk Sanat Müziği'ni de Batı müziğini de seviyorum" diye konuştu.

İLK KEZ AYNI SAHNEDE

Konserin sonunda idolünün ablası Ajda Pekkan olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Süperstar, kardeşiyle beraber 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkısını seslendirdi. Ajda Pekkan, şarkıları, sahne enerjisi ve Avrupa standartlarında hazırlanan sahne prodüksiyonuyla, izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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