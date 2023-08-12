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Buray’dan ‘Olmuşum Leyla

Buray’dan ‘Olmuşum Leyla’
ŞARKILARIYLA milyonların sevgilisi haline gelen ünlü sanatçı Buray'ın, yeni şarkısı 'Olmuşum Leyla' önceki gün yayınlandı. Tüm dijital müzik platformlarında ve aynı zamanda Buray, Youtube resmi kanalında yayınlanan "Olmuşum Leyla" şarkısının söz ve müziği Emrah Karakuyu, düzenlemesini ise Tanerman yaptı. Kariyerinde çıkardığı şarkılarla ile Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kitleye ulaşarak büyük bir başarı elde eden Buray, yeni şarkısını ilk kez Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği konser ile seslendirecek.
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