Bodrum Kalesi’nde Hint rüzgarı esti

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında, "A Passage to Bollywood" sahnelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde devam eden festivalde, Bodrumlu sanatseverlerin karşısına ilk kez çıkan ve geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile sahneye adeta bir Bollywood filmi yansıtan Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu, performanslarıyla beğeni topladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, temsil öncesi yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nde dünyanın en yüksek sanatlarından dansın birçok örneklerini izleyicilerle buluşturduklarını belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.