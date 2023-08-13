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Haberler Sarmaşık Çocuklarla denizin tadını çıkardı

Çocuklarla denizin tadını çıkardı

Tatilini Çeşme’de geçiren komedi yapımlarının sevilen ismi Derya Karadaş, bu kez de çocukları güldürdü. Bir plajda görüntülenen ünlü komedyen, ardından da gönüllü olarak çocuk bakıcılığı yaptı.

ERCAN AKGÜN
Çocuklarla denizin tadını çıkardı

Yalan Dünya dizisinde Zerrin karakteriyle hafızalara kazınan Derya Karadaş, bugüne kadar ilgiyle izlenen Aile Arasında, Şen Yuva, Cici Babam, Bir Başkadır gibi yapımlarda rol alan, oyunculuğuyla konuşulan Karadaş, tatil için Çeşme'yi tercih eden ünlüler arasında yerini aldı.

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ

Oyunculuğunun yanında konservatuarda eğitmenlik yapan Derya Karadaş'ın denizde çocuklarla eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, Çeşme'de gittiği bir beach'te önce yüzerek serinledi, ardından da gönüllü olarak çocuk bakıcılığı yaptı. Arkadaşlarının çocuklarıyla vakit geçiren ve onları dalgalı denizde oynayan Karadaş'ın kendisi de en az çocuklar kadar neşeliydi

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