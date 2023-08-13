İmparatorun sahnesinde sürpriz düetler

İBRAHİM Tatlıses önceki akşam 3.kezsevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı, dev orkestra eşliğinde binlerce seyircisine söylediği şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Konsere düetler damgasını vurdu. Mahmut Tuncer, Günel Zeynalova ve Cansever ile sahnesini paylaşan Tatlıses, muhteşem bir geceye imza attı.

Tuncer, 'Ay Gördüm Allah' şarkısıyla Kuruçeşme izleyicisini doyasıya eğlendirdi. Günel Zeynalova ve abisinin 'Senden İnsaf Diler Yarın' performansıyla duygu dolu anların yaşandığı konserde, Cansever'in 'Ağla Gözbebeğim' parçasıyla unutulmaz bir gece yaşandı.