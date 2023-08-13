Yüksel’den 90’lara yolculuk

POP müziğin sevilen ismi Levent Yüksel, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle bir araya geldi. KerkiSolfej'in düzenlediği BTCTürk 10. yıl konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşan sanatçı, 90'lardan günümüze sevilen tüm şarkılarını seslendirdi. İki saat sahnede kalan ve en güzel aşk şarkılarını konser boyunca sevenleriyle söyleyen Yüksel, hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda ise sevenlerinin yoğun isteği ve alkışları üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel, "Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk" şarkısı ile biss yaptı.