Norm Ender’den Türkiye Basketbol Milli Takımına Şarkı

ÜNLÜ rapci Norm Ender, 2017 yılında çıkan ve çok sevilen "Deli" isimli şarkisini Türkiye Basketbol Federasyonu ve milli takıma destek için yeniden yorumladı. Geçen akşam gerçekleşen Türkiye - Bulgaristan maçında salondaki yerini alan Norm Ender mac boyunca yerinde duramadı. Bir yandan şarkısı tribünlerde çalarken diğer yanda Norm Ender'i saha kenarinda gören genç taraftarlar hayranlıklarını gizleyemedi. Hayranlariyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü rapçi, milli takımı tebrik edip salondan ayrıldı.