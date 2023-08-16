  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Norm Ender’den Türkiye Basketbol Milli Takımına Şarkı

Norm Ender’den Türkiye Basketbol Milli Takımına Şarkı

HABER MERKEZİ
Norm Ender’den Türkiye Basketbol Milli Takımına Şarkı
ÜNLÜ rapci Norm Ender, 2017 yılında çıkan ve çok sevilen "Deli" isimli şarkisini Türkiye Basketbol Federasyonu ve milli takıma destek için yeniden yorumladı. Geçen akşam gerçekleşen Türkiye - Bulgaristan maçında salondaki yerini alan Norm Ender mac boyunca yerinde duramadı. Bir yandan şarkısı tribünlerde çalarken diğer yanda Norm Ender'i saha kenarinda gören genç taraftarlar hayranlıklarını gizleyemedi. Hayranlariyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü rapçi, milli takımı tebrik edip salondan ayrıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA