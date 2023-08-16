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Haberler Sarmaşık Yeni dizi ‘Safir’den ilk fragman geldi

Yeni dizi ‘Safir’den ilk fragman geldi

HABER MERKEZİ
Yeni dizi ‘Safir’den ilk fragman geldi
atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşan dizinin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Nur Yazar, Can Bartu Arslan ve Gizem Sevim'in yer aldığı ilk tanıtım, imkansızlıklar ile dolu bir aşk hikayesinin seyirciyle buluşacağının sinyalini verdi. Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.
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