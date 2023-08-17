Plak koleksiyonerliği yeniden gözde oldu

80'li yılların vazgeçilmesi plaklar ve pikaplar yaklaşık yarım asır sonra yeniden popüler oldu. Dijital çağın gençleri eski plakların koleksiyonerliğine soyunurken, yeni çıkan plaklar adeta yok satıyor. Plak ve pikap denilince akla ilk gelen adreslerden biri olan D&R'ın verilerine göre, yılın ilk yarısında en çok satan plak; "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" plağı oldu. İkinci sırada büyük ozan Neşat Ertaş'ın Zahidem / Gönül Dağı adlı eseri, ikinci sırada ise Barış Manço'nun efsane parçalarının yer aldığı Mançoloji plağı var.

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