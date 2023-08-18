Yeşilçam'ın Sultanı olarak adlandırılan Türkan Şoray'ın filmlerinde kullandığı kostüm ve film afişlerinin de aralarında bulunduğu sergi İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan "Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri" sergisinin açılışına yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergi salonuna gelen Türkan Şoray, hayranlarının sevgi gösterileri ile karşılandı. Sevgi seli karşısında duygulanan Şoray "İmkan olsa günler sürse bile hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek isterim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum" dedi.

ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN

Çektikleri filmler sırasında yaşadıkları zorluklara değinen Sultan, "Güneş altında yirmi dört saat çalıştık. Kaza geçirdik. Birçok olumsuzluk yaşadık. Ama sevdiğim şu alkışlar, hepsi helal olsun. Allah'a şükrediyorum. İyi ki beni sinemada var etmiş. Şu an o kadar şükrediyorum ki inanın içimden en samimi duygularımla söylüyorum." diye konuştu.