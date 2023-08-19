Karacasu Afrodisias festivaliyle coşacak

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 741 yıllık gelenek olan, Türkiye'nin en eski etkinliklerinden Dedebağı Keşkek Hayrı ile birlikte Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Karacasu Belediyesi tarafından 25-28 Ağustos arasında düzenlenecek festivale tüm vatandaşları davet etti. Festival kapsamında 741 yıldır süregelen Türkiye'nin en eski etkinliklerinden olup, her yıl on binlerce insanın akın ettiği Dedebağı keşkek hayrında da kazanlar kaynayacak. 25 Ağustosta festivalin ilk gününde 16.30'da mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenecek ve Atatürk büstüne çelenk konularak açılış gerçekleştirilecek. Ringstar Türkiye, Ozancan Demir ve ünlü sanatçı Irmak Arıcı konseri ile festival sona erecek.