Muhabbet uzayınca yüzmeyi unuttular

BİRKAÇ günlük tatil için Çeşme'ye kaçan oyuncu Sedat Erdiş Hanoğlu, İstanbul'dan gelen arkadaşları Ali İhsan ve Öznur Şimşek çiftiyle aynı otelde denk geldi. Boyalık Beach Otel'de tatil yapan ve aynı otelde konaklayan arkadaşlarıyla denizde karşılaşan usta oyuncu, koyu bir muhabbetin ardından konuşmaya suyun içinde devam etti. Sohbetin uzamasıyla yüzmeyi unutan üçlü, Öznur Hanım'ın öncülük etmesiyle derinlere doğru kulaç atmaya başladı.

FOTOĞRAF YÖNETMENLİĞİ YAPTI

EKRANLARIN başarılı oyuncularından Melisa Doğu, birkaç haftalık aradan sonra yeniden Çeşme sahillerinde görüldü. Bayan arkadaşıyla beraber bir beache giden Doğu, denizde serinledikten sonra bu kez de şezlongda oturup soğuk içeceklerini yudumladı. Sohbet sırasında zaman zaman arkadaşının fotoğraflarını çeken ve bir süre sonra mekan içerisinde yer değiştirip konuşmaya tahta yürüyüş yolu üzerinde devam eden ünlü oyuncu, orada da fotoğraf çekip arkadaşına poz verdirdi. Dizilerde oyunculuğuyla ön planda olan Doğu, Çeşme tatilinde ise fotoğraf yönetmenliğini konuşturdu.