Özlediğimi hissediyorum

Ünlü solist ve oyuncu Hülya Avşar, hafta sonu Kıbrıs Concorde Hotel'de keyifli bir geceye imza attı. Rusya, Almanya ve İran ve Irak'tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede özel repertuarı ile büyük beğeni aldı. 5 kiloluk mor bir tulum giyen Avşar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TV'de program yapmayı özlediğini belirten Avşar kızı "Bir şeyler olabilir bakalım" dedi.

Dijital platformdan dizi ve film tekliflerini aldığını ancak hikayeler içine sinmediği için kabul etmediğini söyleyen güzel solist "Gelen senaryolar istediğim gibi değil. Bende hiçbir zaman kendi hikayemi bulabilen biri değilim. Bazıları yazdırır, çizdirir, götürür sunar. Ben oturup bekliyorum." açıklamasında bulundu.