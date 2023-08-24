İmparator gözünü İzmir’e dikti

Uzun süredir kamuoyunda mal varlığı ile ilgili yer alan tartışmalarla ilgili sessizliğini bozan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlara yelken açtı. İstanbul Seyrantepe'deki Tatlıses binası için harekete geçen İmparator, 2018 yılında İstanbul'da 15 milyon dolara satışa çıkardığı binayı satamadı.

SATAMAYINCA YIKTI

Çareyi söz konusu binayı yıkıp, yerine rezidans yapmakta bulan ünlü isim, yıkımın gerçekleştirildiği arazide hafriyat işlemlerinin tamamlanmasının ardından 150 dairelik rezidans için temel atacak. Usta sanatçının binanın yapımıyla ilgili A'dan Z'ye kendi ilgileneceği vurgulandı. Öte yandan, İbrahim Tatlıses'in İzmir Konak'ta uzun yıllardır boş duran 7 katlı binasını da tadilatla lüks bir otele çevirdiği öne sürüldü.

BABASI GİBİ GÖRÜYOR

İbos Hotel ismi ile İzmir'de konaklama hizmeti sunacak olan otelin son günlerde mal varlığı ile ilgili tartışmalarla kamuoyunda ismi gündeme

gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ait olduğu iddia edildi. Yetkililer ise iddiaları reddederek otelin Tatlıses Şirketler Grubu Genel Müdürü ve aynı zamanda menajer olan Şule Yazar'a ait olduğunu ifade etti. Tatlıses'in maddi ve manevi katkıları ile İzmir'e bu şekilde değer katmaya hazırlandığı vurgulanırken, girişimcilik ruhunu devam ettiren Yazar'ın ise babası gibi sevdiği Tatlıses'in tecrübelerinden faydalanarak İzmir'de otel açtığı, sektörde kaliteli ve kurumsal bir kimlikle hizmet vermeye çalışacağı ifade edildi.