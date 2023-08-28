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İpek Gül ve Nail’e muhteşem düğün

İzmir’in tanınmış Özkardeş ve Kurtmen ailelerinin çocukları Nail Özkardeş ve İpek Gül Kurtmen önceki akşam Çeşme Ilıca Hotel’de havuz başında yapılan dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.

ERCAN AKGÜN
İpek Gül ve Nail’e muhteşem düğün

İzmir'in tanınmış ailelerinden Özkardeş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Özkardeş ve Serap Özkardeş çiftinin oğulları, aile şirketinin üçüncü nesli olan, iş geliştirme ve turizm yatırımlarından sorumlu Nail Özkardeş ile Güralp Vinç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Kurtmen ve Nurcan Kurtmen çiftinin kızları, Güralp Vinç A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi avukat İpek Gül Kurtmen, Çeşme'de düzenlenen çok özel bir törenle yaşamlarını birleştirdi.

700'E YAKIN DAVETLİ KATILDI

Bu özel nikahı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın sahneye davet ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıyarken, çiftin şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Aslı Aydede, Ceyda Kemerkapulu, Ata Akça ve Necip Eren Posacı yerine getirdi. 700'e yakın davetlinin katıldığı nikah töreni, Ilıca Hotel Spa & Wellness Resort'un havuz başında gerçekleştirilirken, akşam saatlerinde de otelin balo salonundaki düğün eğlencesine geçildi. Süslemeleri Mon Jardin Flowers & Events tarafından yapılan nikah ve düğüne, Tuncay Özilhan ve Can Kıraç başta olmak üzere iş dünyasının duayenleri, cemiyet hayatı ve siyasetçilerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

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