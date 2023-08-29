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Haberler Sarmaşık Karadenizli hayranlarından set ekibine ikram şöleni

Karadenizli hayranlarından set ekibine ikram şöleni

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri Karadeniz’de devam ediyor

HABER MERKEZİ
Karadenizli hayranlarından set ekibine ikram şöleni

İlgiyle izlenen 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri tüm hızıyla devam ederken, Karadeniz çekimlerine bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor. Çoğu kadınlardan oluşan oyuncu hayranlar sabahın erken saatlerinde dizi çekimleri yapılan setin önünde toplandı.

İKRAMLARI GERİ ÇEVİRMEDİLER

Oyuncuları yakından görebilmek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla neşeli dakikalar yaşandı. Getirilen ikramları geri çevirmeyen set ekibi Karadeniz'in eşsiz doğasının keyfini yaşıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle çok yakında atv'de.

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